Quando si potrebbe giocare Milan-Atalanta di Coppa Italia

Ai quarti di Coppa Italia - da disputare in gara secca a San Siro - ci sarà Milan-Atalanta. È questa la sfida risultata dagli ottavi di finale, nei quali i rossoneri hanno battuto per 4-1 il Cagliari e i bergamaschi hanno sconfitto per 3-1 il Sassuolo.

Quando si gioca Milan-Atalanta

Le date non sono ancora ufficiali: i quarti di finale di Coppa Italia si sviluperanno tra martedì 9 gennaio e giovedì 11 gennaio. È probabile, però, che la sfida si giochi mercoledì 10 gennaio alle 21 a San Siro, considerando gli impegni nella domenica precedente e in quella successiva delle due squadre in campionato. A prescindere, Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta in chiaro su Mediaset.