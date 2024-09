Quanti punti servono per passare agli ottavi di Champions? La spiegazione

La nuova Champions League desta tantissima curiosità negli appassionati: il girone unico che parte oggi è un'assoluta novità e il torneo di quest'anno darà tutte le risposte ai tanti dubbi pratici. Il più comune è: quanti punti servono per passare alla fase successiva? Ha provato a spiegare questo e non solo la Gazzetta dello Sport in un suo reel di Instagram.

Sui punti necessari per gli ottavi diretti: "Quanti punti servono per passare il turno nella nuova Champions League? Solo le prime otto si qualificano agli ottavi di finale. La piattaforma di statistiche sul calcio 'Football meets data' ha effettuato diecimila simulazioni ed ecco che cosa è venuto fuori. Nel 28% delle simulazioni sono bastati 14 punti per l'ottavo posto. Nel 42% delle simulazioni ne sono serviti quindici. Nel 24% ben 16 punti. Insomma, con cinque vittorie e un pareggio si hanno buone probabilità di passare agli ottavi"

Sui punti necessari per rientrare nei 24: "L'altro piazzamento da guardare con attenzione è il 24esimo, l'ultimo che dà diritto di giocare i playoff con cui verranno decise le altre otto squadre con cui si completerà il tabellone degli ottavi. Sempre secondo le simulazioni 8-9 punti dovrebbero bastare per farcela, con 10 si sta più tranquilli. Sono numeri in linea con quelli di un'altra simulazione fatta da 'Espn' prima del sorteggio e che ci dà un'idea di quanto equilibrio ci potrà essere fino alla fine: a una giornata dalla fine soltanto due squadre erano sicure di finire tra le prime otto, 17 erano in ballo per dei posti dal terzo all'ottavo e ben 14 si sarebbero giocate un posto tra le prime 24 all'ultima giornata".

Sulla crucialità della differenza reti: "La differenza reti sarà decisiva: al termine dell'ultima giornata di questa simulazione ben 29 squadre su 36 si sono ritrovate con lo stesso punteggio di almeno un'altra squadra".