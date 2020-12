Quattro legni fermano il Milan. Lo spirito c’è, ma anche qualche infortunio di troppo

Il Milan salva la serata con un pareggio acciuffato in extremis grazie alla doppietta di Theo Hernandez, ma il posticipo contro il Parma presenta note positive e negative. Il 2-2 effettuato in rimonta consegna un solo punto ai rossoneri che però devono fare la conta degli infortuni. Non solo perdono Gabbia dopo 5 minuti di gioco a causa di un trauma contusivo distorsivo al ginocchio, ma anche Bennacer per un problema muscolare. Inoltre è un Milan già orfano di Kjaer e Ibrahimovic, i due veterani proveranno a rientrare prima possibile: “Li valuteremo in questi giorni”, ha detto Pioli in conferenza dopo il Parma. E’ stata una gara strana per il Milan, sotto di due gol nelle uniche due occasioni vere dei ducali, e solo grazie alla doppietta di Hernandez hanno ottenuto un pareggio insperato al novantesimo. La fortuna non ha sorriso al Milan che nello stesso match ha colpito ben 4 legni, tre traverse di Calhanoglu e una di Brahim Diaz. Ed è stato annullato anche un gol per fuorigioco millimetrico. “Rimane una serata storta, abbiamo qualche difficoltà, la nota stonata sono gli infortuni. Dispiace per Gabbia e Bennacer”, ha raccontato il tecnico Pioli dopo il 2-2 con il Parma. “Non abbiamo approcciato bene alla gara, siamo stati un po' molli, poi la gara si è fatta difficile. Potevamo fare gol prima, pareggiare prima, ma abbiamo cuore e volontà, siamo riusciti a riprendere una gara difficile". Il Milan ha il merito di non mollare mai e ha rimesso in piedi una gara stregata. Mercoledì c’è il Genoa e Pioli spera di recuperare qualche pedina.