Questa notte Messico-Panama, finale di CONCACAF Nations League: Gimenez sarà titolare

Questa notte il Messico di Javier Aguirre si giocherà la CONCACAF Nations League contro la sorpresa Panama (ore 2:30 italiane), che in semifinale è riuscita nell'impresa di eliminare la favorita di questa competizione, gli Stati Uniti d'America degli altri due milanisti Christian Pulisic e Yunus Musah. Nella finale di questa sera, che si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, ci sarà comunque un pezzo di Milan, dato che dovrebbe regolarmente scendere in campo dal primo minuto nel tridente d'attacco messicano Santiago Gimenez.

In caso di vittoria finale, per il numero 7 del Milan, che in 32 presenze con la nazionale ha realizzato appena 4 reti, sarebbe il secondo titolo con la maglia Tricolor dopo la Gold Cup del 2023, che il Messico vinse per ironia della sorte proprio contro il Panama grazie al gol di chi? Santi Gimenez. Corsi e ricorsi storici, per l'attaccante rossonero che punta ad essere decisivo tanto in nazionale quanto con il Milan in questa seconda parte di stagione.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MESSICO: Magalon, Reyes, Vasquez, Montes, Gallardo, Alvarado, Lira, Alvares, Vega, GIMENEZ, Jimenez.