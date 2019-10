Per Milan e Inter, scrive Tuttosport, non sarà una passeggiata ottenere dal Comune la dichiarazione di pubblica utilità sul nuovo stadio. Il Consiglio comunale dovrebbe pronunciarsi intorno al 24 ottobre. In caso di semaforo rosso, ai club resterebbe il piano B di Sesto San Giovanni. Nel frattempo, cresce il fronte favorevole alla ristrutturazione del Meazza.