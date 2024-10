Quilón (ag. Theo): "Cosa succede se non rinnova entro un anno? Non lo so... Se rinnova, non parte"

vedi letture

L’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilón, è intervenuto in diretta a QSVS su TeleLombardia per parlare del futuro del suo assistito e fare chiarezza sull’argomento rinnovo. Queste le sue dichiarazioni:

La trattativa con il Milan per il rinnovo:

“Non c’è nessuna trattativa, non parliamo di niente da 4 mesi, da maggio-giugno: la società mi ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e se era contenti a Milano. Gli ho detto di sì: è molto legato alla città, molto ben ambientato nel calcio italiano. È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio. Theo è al Milan da sei anni e i fatti valgono più delle parole. Non abbiamo nessuna proposta sul tavolo, non abbiamo nessun offerta da parte del club”.

Cosa succederebbe se non doveste rinnovare entro giugno?

"Il calcio è il calcio, tu sei un uomo che lavora nel mondo del calcio e lo sai, sai che tutto è molto “rapido”… Ogni giorno le cose cambiano per mille dettagli che ci sono nel calcio. Oggi ti posso dire che l’idea principale di Theo è continuare nel Milan, trovare un accordo e restare più tempo possibile col Milan. Desidera crescere il più possibile con il club e crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile. Cosa succederà in un anno? Non lo so… Non voglio mentirti, non lo so. Però se questa situazione (di una possibile partenza, ndr) entro un anno potrebbe non accadere se il giocatore rinnova, se prolunga il suo contratto. Se fa un prolungamento del contratto questa situazione non accadrà. Ora se in quest’anno, per le circostanze che ci sono, non si prolunga il contratto, che succede? Ti mentirei… e non mi piace mentire, non so cosa potrebbe succedere… Però l’idea in questo momento, qui e ora, è che Theo è felice al Milan”.