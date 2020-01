Le prestazioni di Theo Hernandez non sono sfuggite alle grandi d'Europa, che ora lo stanno seguendo con interesse. Ma il suo futuro è in rossonero: "Resterà dov’è - ha dichiarato al Corriere della Sera il suo agente, Manuel García Quilón - il Milan è il posto giusto per lui, Theo ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo".