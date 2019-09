R. Bianchi: "Paquetá ha tutto per diventare un grande giocatore"

Intervenuto su Sky Sport, Rolando Bianchi ha parlato così di Lucas Paquetá: "Un giocatore come Paquetá può essere determinante se impara a fare le giocate semplici. Il brasiliano ce l’ha nel sangue: io ho avuto compagni brasiliani, vogliono tener palla, vogliono fare i giochetti. Però poi alla fine il giochetto ti porta a poco. Invece in questo calcio, il calcio italiano, devi essere veloce e svelto di testa. Devi riuscire a fare la giocata adatta a tutta la squadra, non al singolo giocatore. Questo deve capire Paquetá, che ha tutte le doti per diventare un grandissimo giocatore, un grandissimo centrocampista".