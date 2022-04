R. Gentile: "La leadership di Ibra sta mancando al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a SkySport24, Riccardo Gentile ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan non subisce più gol, ma allo stesso tempo fa fatica a creare occasioni e a fare gol. In questa fase, che è cruciale per il campionato, il Milan è meno brillante rispetto a qualche tempo fa. Rispetto a qualche anno fa, ora tutte le squadre provano ad affrontare anche le big, basta vedere sia il Bologna che il Torino. Ibrahimovic sta giocando pochissimo negli ultimi mesi, la sua leadership manca al Milan in questo momento decisivo della stagione. Giroud ha segnato gol importanti, ma non ha fatto molti gol. Non è mai stato un grande goleador, se mancano i suoi gol e quelli di Ibra è un problema per il Milan. Anche i trequartisti stanno segnando pochissimo".