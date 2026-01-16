Rabiot e le discussioni sul rigore: "In Italia c'è sempre polemica"

vedi letture

Adrien Rabiot ha parlato così a SportMediaset dopo la vittoria del Milan a Como.

Una serata speciale per te.

"Non è mai semplice, niente è scontato. Nel primo tempo abbiamo iniziato male, poi come sempre siamo lì, ribaltiamo la partita con la fiducia mentale. Questi gol, il modo di difendere insieme, non far passare niente. I gol fanno piacere".

Un Milan che parla francese. C'è un nucleo francese?

"Siamo in tanti, cerchiamo di aiutare la squadra. C'è talento in Francia, bravo Nkunku che sta facendo bene. Mike ha fatto il suo, ma anche tutti gli altri, non giochiamo in tre. Abbiamo fatto bene soprattutto nel secondo tempo".

Sul rigore.

"Non posso credere che ci sia polemica, in Italia c'è sempre polemica. Il calcio non è questo, ogni tanto si può discutere ma non sempre".

Siete tornati a -3 dall'Inter.

"Siamo contenti, lavoriamo duro. Venivamo da due pareggi, non è stato facile, abbiamo lasciato punti. Nessuna squadra aveva vinto qui, non era scontato. Fa piacere, ci dà fiducia per rimanere lì e continuare questo percorso".

Cavallo pazzo o Milan pazzo?

"Anche Milan pazzo, siamo sempre lì. Quando andiamo sotto ribaltiamo la partita, dimostriamo che anche quando non facciamo benissimo siamo lì, capaci di tornare a far gol".