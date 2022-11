Rabiot: "Felice di aver aiutato Giroud a eguagliare il record"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Nella partita contro l'Australia in cui Giroud ha segnato doppietta e ha raggiunto Thierry Henry in cima alla classifica marcatori all-time della nazionale francese, il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha fornito il primo assist al bomber rossonero. Queste le parole di Rabiot, intervistato questa mattina sulle colonne di Repubblica: "Successo mio, di Theo e Giroud merito dell'Italia? Certo che potete dirlo, perché è vero. Sono contento per me e anche per aver aiutato Olivier a eguagliare il record di gol di Thierry Henry".