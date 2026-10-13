Rabiot ancora in gol: ad oggi solo Malen è più decisivo del francese

Una breve statistica sul buon momento di forma di Adrien Rabiot in questo campionato

Un pareggio deludente quello del Milan ieri sera in casa del Sassuolo. I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con il solito e decisivo Adrien Rabiot, hanno subito in pochi istanti il pareggio neroverde di Odenthal. Una dormita colossale direttamente da calcio d'angolo. Un fatto che evidenzia ancor di più, i tanti limiti di una squadra con qualità ma ancora troppo indietro in chiave di maturità e attenzione. Come detto poco fa, Rabiot è stato sicuramente l'uomo in più del Milan di Amorim, ancora una volta. La sua statistica fa ben sperare per il futuro:

MALEN COME RABIOT? LO DICONO I NUMERI

Infatti, come riportato dalle statistiche Opta, Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A. Inoltre, il centrocampista francese rossonero ha preso parte ad una rete in tre match di fila per la prima volta con il Milan in campionato; in generale è la terza volta in Serie A, dopo il marzo-aprile 2023 e il novembre 2022 (entrambe in precedenza con la Juventus).