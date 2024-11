Rafa Leao esce zoppicante da San Siro. E martedì c'è lo Slovan Bratislava

SportMediaset mostra le immagini di un Rafa Leao zoppicante mentre si avviava a lasciare lo stadio. Il portoghese al momento non sembra essere in dubbio per la sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League e in programma martedì 26 novembre alle ore 18.45. Ricordiamo che Paulo Fonseca per la sfida in Slovacchia sarà senza Alvaro Morata, squalificato e che aggregherà pertanto Francesco Camarda.