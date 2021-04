A casa Milan è atteso a breve l'arrivo di Mino Raiola: l'agente - come riporta l'edizione odierna del QS - raggiungerà la sede rossonera per la firma sul nuovo contratto di Zlatan Ibrahimovic. Sarà anche l'occasione per fare il punto sul futuro di Gigio Donnarumma, che per il momento resta pieno di incognite.