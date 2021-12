Raiola: "Haaland è un grande fan di Ibra. I migliori sono tutti malati di testa"

Il procuratore Mino Raiola si è così espresso a Sport1 su Haaland: "È sempre stato un grande fan di Zlatan, abbiamo un amico in comune che ci ha fatto incontrare. Ci siamo incontrati, abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo parlato per cinque minuti e ci siamo stretti la mano. Erling mi voleva, io volevo lui. L'avevo visto solo in video prima e ho detto subito: mi sta bene, è pazzo.

A volte lo paragoni a Ibrahimovic?

"Lavoro solo con le persone migliori. Hanno tutti una cosa in comune: sono tutti malati di testa! Per noi persone normali, sono tutte malate. Ma loro stessi scoprono di essere normali. I ragazzi sono fanatici e si pongono obiettivi molto alti. Zlatan ha quella qualità, Nedved quella, Verratti, Pogba: sono tutti estremamente orientati al successo. Haaland mi chiama dopo le partite e mi dice: “Mino, hai visto il gol?” Per lui è tutta una questione di gol, gol, gol. Vuole fare gol. Penso che quando è con una ragazza, anche lì pensi solo a quello (ride)".