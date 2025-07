Ramazzotti: "Maignan aveva fatto la rifinitura con i compagni, ma nessun allarme. Contro il Liverpool ci sarà, come Fofana"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mike Maignan: "Niente amichevole con l’Arsenal ieri pomeriggio per Mike Maignan, ma nessun allarme in casa rossonera. Il portiere martedì aveva disputato la rifinitura con i compagni, partecipando anche alle prove sui calci piazzati, ma ieri al momento della consegna delle formazioni, non era neppure in panchina. Fonti rossonere parlano di una condizione fisica non ancora ottimale per il francese che comunque dovrebbe essere pronto per il debutto sabato contro il Liverpool. Nel frattempo continua a lavorare con il nuovo preparatore Filippi. Contro il Liverpool tornerà in campo anche Youssouf Fofana che aveva un leggero fastidio a un ginocchio, ma ormai da due giorni si allena con intensità".

CONDIZIONE NON AL TOP

La sorpresa di ieri è stata vedere dal primo minuto contro l'Arsenal Pietro Terracciano e non Mike Maignan. Dopo le vicissitudini dei primi giorni di giugno alcuni tifosi hanno pensato che dietro questa esclusione ci potessero essere motivazioni legate al calciomercato, ma ovviamente così non è.

Questa mattina Tuttosport ha infatti giustificato la tribuna del portiere francese titolando "Maignan, condizione non al top", ma il capitano di questo nuovo Milan targato Max Allegri dovrebbe recuperare già per la prossima sfida a Hong Kong contro il Liverpool. Insieme a lui il tecnico rossonero potrebbe tornare ad avere a disposizione sia Youssouf Fofana che Alex Jimenez.