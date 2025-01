Ranieri non chiude alla cessione di Lorenzo Pellegrini a gennaio

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Pellegrini può lasciare la Roma a gennaio? Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andare…ma questo vale per tutti. La mia sensazione, però, è che onestamente non vada via". Così Claudio Ranieri risponde in conferenza stampa. Sulle possibilità che invece parta Matias Soulé ha aggiunto: "Credo molto in lui, è un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sotto l'aspetto che gli chiedo, quello di essere più pratico.

Resta qui con noi perché ci credo. Avrà le sue possibilità per dimostrare che sta migliorando". Poi un paragone con Baldanzi: "In questo momento lo sto preferendo a Soulé perché ha fatto i sei mesi di adattamento alla squadra. Mi dà quel brio che mi manca a volte nelle partite, è un ragazzo che tengo molto in considerazione". Infine su che tipo di esterno il club stia cercando ha concluso: "Deve essere da Roma, cerco di non sbagliare il calciatore per quest'anno e per la Roma che verrà". (ANSA).