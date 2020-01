Ranieri vs Milan: sei vittorie per il tecnico e otto per i rossoneri

Claudio Ranieri, in carriera, ha affrontato 21 volte il Milan, ottenendo sei successi, pareggiando in sette occasioni e perdendo otto volte. Negativi per il Diavolo gli ultimi precedenti, entrambi a San Siro: nel 2010/11 la Roma di Ranieri ha battuto 1-0 il Milan di Allegri (e di Ibrahimovic), stesso lietmotiv l'anno successivo, con un successo nel derby sempre per 1-0.