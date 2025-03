Ranocchia sul Milan: "Il rapporto tra Conceiçao e la squadra non è idilliaco"

vedi letture

Presente negli studi di Pressing, Andrea Ranocchia, ex difensore, ha rilasciato queste parole sul Milan e sulla questione allenatore: "Il Milan è nono, quindi è tanto indietro. E ha davanti squadre con rose meno forti. Sicuramente ha grandi problemi con l'allenatore, il rapporto con i giocatori non è idilliaco. Il Milan deve capire che tipo di allenatore vuole il prossimo anno, se no sei sempre lì..."

Prima della gara contro il Como, Sergio Conceiçao ha commentato così le tante voci sul suo conto e sul futuro della panchina del Milan: "Non posso controllare quello che dicono e pensano gli altri. Posso controllare cosa facciamo in allenamento, il resto è quello che è. Sono uomo di calcio da tanti anni, sono abituato a tutto. A volte sembra di mancare un po' di rispetto alle persone che sono ancora qua, ma sono abituato, è il calcio".