Rashford al Milan? Di Canio: "Se avesse voglia di giocare è un acquisto da 8 in pagella"

Intervenuto a Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio, oggi opinionista ha commentato così il possibile arrivo di Rashford al Milan in questa sessione di mercato. Le sue parole sull'inglese e il voto personale:

"Se avesse voglia di giocare gli do 8 come voto, perchè è un giocatore importante, ma non deve scambiare il calcio come hobby, perchè per lui adesso il calcio è come un hobby".