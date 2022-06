Raspadori: "Simpatizzo Inter. Milan? Non siamo riusciti a rovinargli la festa"

MilanNews.it

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, si è così espresso a Sportweek sull'ultima giornata del campionato: "Quella contro il Milan è stata una partita tosta, loro erano motivati e hanno meritato questo Scudetto. Noi volevamo finire diversamente con una prestazione migliore, non siamo riusciti a rovinargli la festa".

Il mio tifo per l'Inter?

"Sono simpatizzante, è più stata una cosa per andare contro mio fratello che è milanista. Non sono più tifoso, ma simpatizzante dell'Inter. Se speravo di più nello Scudetto del Milan? Quando passione e lavoro coincidono il tifo un po' si va a perdere, il tifo ora è per il Sassuolo, sono cresciuto nel Sassuolo ed è per quella sponda lì. Non ero a favore del Milan e nemmeno dell'Inter, non avevo una preferenza".