Ravezzani: “C’è la moda di criticare Allegri, ma è stato molto offensivo col Genoa”

Con un video YouTube sul canale di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato il pareggio dei rossoneri contro il Genoa nella partita di giovedì sera a San Siro. Queste le sue parole nel dettaglio:

"È un pareggio dolce amaro o meglio amaro ma un po' dolce per il Milan che stava finendo in maniera disastrosa con il calcio di rigore che il Genoa ha sbagliato, tra parentesi smentendo la teoria bizzarra di alcuni secondo la quale quando il rigore è importante tiri una legnata e fai gol, ecco belli ignoranti perchè tiri una legnata ma può andare anche fuori. L'ennesimo pareggio, gli ennesimi punti buttati al vento contro delle squadre piccole di fondo classifica. Non può essere un caso, non è un caso, c'è qualcosa che non funziona nel Milan quando si tratta di vincere le partite facili. È diventata una moda prendersela con Allegri che non fa un gioco offensivo ma il Milan ieri ha concluso 30 volte contro il Genoa, è stato sempre li è ha creato numerose palle gol e situazioni atte ad andare al gol come raramente si vede anche in squadre molto più quotate come Inter e Napoli"