Ravezzani: “Dopo aver visto tutti che Estupinian non fosse all’altezza della situazione, Bartesaghi è in crescita esponenziale”

Nel post partita di Milan-Lazio, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 1-0 ai danni della Lazio. Dopo aver analizzato la prestazione del collettivo nel primo e nel secondo tempo, il direttore si è soffermato sulla prestazione e sulla crescita del giovane Bartesaghi e sui meriti di Allegri per la posizone in classifica della sua squadra. Vediamo le sue parole:

“Parliamo della partita del Milan, che è stata una partita eccellente nel secondo tempo e non all’altezza nel primo tempo. Ma abbiamo ormai capito che la squadra di Allegri funziona così, nel primo tempo neanche un tiro in porta, nel secondo tempo invece una partita ampiamente meritata dal Milan sotto tutti i punti di vista, che evidentemente ha questo tipo di gioco, di tattica, non so quanto scelta, cioè porsi nella condizione di contenere, aspettare l’avversario, farlo sfogare, e poi nel secondo tempo complice anche una freschezza, forse dovuta dal fatto che il Milan non giocando la Champions ha più energie, e questo non lo sappiamo e comunque interessa relativamente, pian piano venire fuori. È stata una partita che ha tra le altre cose portato alla luce anche un paio di giocatori che il Milan ha ritrovato felicemente o che ha trovato felicemente: il primo dei quali è Bartesaghi.

Su Bartesaghi - "Dopo aver visto tutti che Estupinian non fosse all’altezza della situazione, si pensava che questo ragazzo di poco più di vent’anni fosse un’alternativa, la meno peggio ecco, dopo l’ennesimo esterno straniero sbagliato, invece Bartesaghi sta crescendo in maniera esponenziale, gioca in maniera completamente diversa dal terzino sinistro che il Milan era abituato ad avere cioè potente, che arriva e che travolge gli avversari, ma che poi si dimentica magari di marcare gli attaccanti. Non è perciò Theo Hernandez nella dirompente fase offensiva, non ha il suo tiro straordinario, ma ha una precisione nei cross e anche nell’ atteggiamento difensivo che probabilmente è anche merito di Massimiliano Allegri"

Su Allegri e l'andamento del Milan - "Allegri continua a far viaggiare molto bene questa squadra, forse anche al di là dei propri limiti, che è una delle caratteristiche di Allegri, che rispettiamo, ma che ha commesso un gravissimo errore nel farsi espellere senza neanche sapere quale sarebbe stata la decisione. Da Allegri, allenatore esperto come lui, ci si aspetta che si emendi, che non finisca per diventare una specie di isterismo finale solito nelle sue partite”