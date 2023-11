Ravezzani: "Il Milan ha l’obbligo di vincere spesso, questo crea valore"

Intervenuto sul proprio profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato così della situazione lagata al Milan: "Quando una nuova proprietà entra in club, in genere pianifica investimenti a 2-3 anni per creare valore. Chi ha celebrato i 6 milioni di utile di Cardinale col Milan al primo bilancio ha sbagliato. Alla squadra serviva un passivo ragionevole per mantenere il livello. Gli utili, dopo. Un grande club ha l’obbligo di vincere spesso. Questo crea valore".

Poi presegue sui rossoneri: "Vincere senza investire e, anzi, con bilancio in attivo (cioè guadagnando cash) è estremamente difficile. In genere si capitalizza in anni. Come ha fatto Elliott col Milan".