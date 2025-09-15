Ravezzani: "Il varista Fabbri non ha visto una cosa chiara a tutti fin dal primo istante, concentrandosi solo su un’immagine (discutibile per giunta) volta a togliere il rigore"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X le parole del presidente della FIGC Gravina sul clamoroso rigore tolto al Milan dal VAR durante Milan-Bologna: "Tutto giusto. L’unica cosa intollerabile è che il varista Fabbri non ha visto una cosa chiara a tutti fin dal primo istante, concentrandosi solo su un’immagine (discutibile per giunta) volta a togliere il rigore. Basta questo per non metterlo più in sala Var. È pericoloso".

COSA HA DETTO GRAVINA

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso a Radio Anch'io Sport sul clamoroso rigore non concesso al Milan dal VAR in Milan-Bologna: "Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro".

LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il rigore prima dato e poi tolto al Milan ieri sera contro il Bologna: "Minuto numero 86', il risultato è di 1-0 per il Milan. L'arbitro Mercenaro decide di non punire l'intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull'attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E' davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C'è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c'è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perchè a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell'area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l'episodio e annuncia poi che non c'è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l'arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino".

