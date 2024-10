Ravezzani: "Le ultime dichiarazioni di Fonseca sono sconcertanti. Il Milan ha bisogno di un allenatore leader che..."

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato su X questo post sul Milan che ieri ha perso a Firenze e su Paulo Fonseca: "Fonseca dice che il rigorista è Pulisic e non capisce perché al dischetto siano andati Theo e Abraham. Basta questo per capire che non ha alcun controllo della squadra. Il Milan ha bisogno di un allenatore leader che rimetta in riga i troppi calciatori caratteriali della squadra. Poi serve che in attacco si torni a segnare come prima. Leao (1 gol) Abraham (1 su rigore) e Morata (2) sono pericolosamente sotto media.

Le ultime dichiarazioni di Fonseca sono umanissime, ma sconcertanti. Prima si lamenta che in Italia c’è troppo tatticismo e deve preparare ogni partita in modo diverso dall’altra. Poi ammette candidamente che i rigori li battono senza ascoltare le sue indicazioni. Così non va".