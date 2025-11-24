Ravezzani: “Non sempre vincono i più forti. Derby è stato proprio un’allegrata”

vedi letture

Nel post partita del derby, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu, al minuto 74, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così il match e la prestazione delle due squadre. Queste le sue parole:

"Il calcio è spesso fatto di partite spesso imprevedibili, incredibili, è meraviglioso perchè non sempre la squadra più forte vince, non sempre la squadra che costruisce di più porta a casa la vittoria. La sintesi di questo Inter-Milan è che l'Inter ha giocato meglio del Milan, ha costruito molto più del Milan, ha preso due pali, ha sbagliato un calcio di rigore, e il Milan è andato a rete e ha vinto con un gol su un'azione di contropiede e con un po' di responsabilità di Sommer che comincia a diventare un problema piuttosto serio per l'Inter. Il Milan ha vinto la partita, l'allegrata, che probabilmente doveva fare, conscio di una situazione che è in questa stagione forse irreversibile, cioè il Milan tecnicamente parlando è più debole dell'Inter. Con questa squadra il Milan non è in grado di fare un calcio dominante, non a caso il Milan va in difficoltà contro squadre più deboli perchè non è strutturato mentalmente, tecnicamente, dal suo allenatore, per imporre il proprio gioco. Massimiliano Allegri ci sta dimostrando che il calcio non è fatto solo da squadre forti che dominano e vincono ma anche da squadre più deboli che sanno contrastare con attenzione il gioco degli avversari e vincono loro, ed è successo quello che è successo anche nel derby".