Ravezzani scettico: “Rangnick? Il calcio troppo spettacolare non funziona in Italia, ricorderete Thiago Motta”

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Ravezzani prova a pensare positivo per il futuro rossonero nonostante la gestione che definisce del Milan da parte di Cardinale dilettantistica parla di Ralf Rangnick sul quale ha diversi dubbi.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato di Cardinale, della sua gestione e di quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Queste le sue parole.

"Rangnick sembra uno dei papabili, stiamo parlando comunque di uno che ha delle idee moderne, non è più giovanissimo, 70 anni, che vuole un certo tipo di calcio. Staremo a vedere se questo tipo di calcio si attaglia bene alle esigenze di un grande club, perché non dimentichiamolo, il calcio molto offensivo, molto spettacolare, molto frizzante nelle esperienze italiane non ha funzionato molto bene. Ricorderete cosa accadde a Thiago Motta che aveva fatto un Bologna che piaceva a tutti, ma perché se a Bologna le cose vanno male, non ti qualifichi per la Champions, non fai molta strada, finisci a metà classifica e nessuno si offende. Se vai poi alla Juventus con questo calcio rivoluzionario, pur sponsorizzatissimo, sopportatissimo da Giuntoli, ecco se poi non porta dei risultati finisci al tappeto".