Liberali, il ritorno in Serie A è vicino: il Milan incasserà il 50% sulla rivendita

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Mattia Liberali è vicino al ritorno in Serie A dopo una stagione nella serie cadetta con il Catanzaro. Il Milan incasserà da contratto il 50% della futura rivendita.

Mattia Liberali, giovanissimo centrocampista classe classe 2007, è passato definitivamente nella scorsa sessione estiva al Catanzaro dal Milan con i rossoneri che si sono riservati il diritto di guadagnare il 50% dalla prossima vendita. Vendita che potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensasse perché come rivela la Gazzetta dello Sport, diversi club di Serie A si sono già mossi per provare portarsi il numero 14 alla propria corte.

LIBERALI, FUTURO IN SERIE A

Partiamo dicendo che nessuna squadra in questo momento è in vantaggio sull'ex rossonero: Cagliari, Bologna, Sassuolo e Como sono le quattro squadre che già hanno mosso i primi passi per intavolare una tratattiva. C'è da sottolineare però che, con l'arrivo di Aquilani al Sassuolo, Mattia potrebbe decidere di seguire il mister che proprio quest'anno al Catanzaro lo ha messo al centro della rosa e lo ha messo in mostra. L'altra squadra che potrebbe fare gola è il Como per tre motivi principali: la partecipazione alla Champions League, la credibilità del progetto lariano e la bravura di Fabregas con i giovani talenti.