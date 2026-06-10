Ravezzani svela un retroscena: “Glasner ha dato ultimatum a sabato, vuole sapere di più dell’organigramma rossonero”
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha rivelato che il possibile prossimo allenatore del Milan Glasner abbia dato in ultimatum ai rossoneri fissato a sabato per capire quale sarà l’organigramma del Milan.
Durante l’ultima puntata di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani rivela un retroscena su quello che avrebbe detto Glasner sul suo possibile approdo al Milan. Queste le sue parole.
“La svolta è che Glasner ha fatto sapere al Milan che dà tempo fino a sabato per chiarire le scelte, l’organigramma extra allenatore. È una specie di ultimatum, allo stato attuale lui è interessato all’offerta del Milan ma non basta, vuole sapere di più. In questa situazione in cui non sa bene le altre componenti della società, non firma, ma firma se entro sabato gli danno qualche certezza in più”.
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