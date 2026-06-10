Tempesta in Lombardia, crolla un maxi schermo dell’U-Power Stadium

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Nelle scorse ore c’è stata una vera e propria tempesta a Monza, in Lombardia, che tra i tanti danni causati per le vie della città, ha fatto crollare un maxi schermo presente all’interno dell’U-Power Stadium.

Una mezz'ora di paura per le strade di Monza e Brianza dove, questo pomeriggio, si è avventata una tempesta che ha recato gravi danni a diversi comuni della zona. Alberi sradicati, strade allagate, auto ammaccate dalla grandine e tanti altri danni logistici che hanno paralizzato la zona. A pagarne le spese anche il maxi schermo presente nel settore ospiti dell'U-Power Stadium, stadio del Monza fresco di ritorno in Serie A.

Fortunatamente nessuno era presente dentro allo stadio e dunque non ci sono state conseguenze sulle persone, la domanda però sorge spontanea: se fosse successo durante una partita? Lo schermo, con tutta l'impalcatura, è precipitata proprio sopra i sediolini del settore e dunque, fosse successo a gara in corso, le conseguenze sarebbero state probabilmente tragiche"