Tempesta in Lombardia, crolla un maxi schermo dell’U-Power Stadium
Una mezz'ora di paura per le strade di Monza e Brianza dove, questo pomeriggio, si è avventata una tempesta che ha recato gravi danni a diversi comuni della zona. Alberi sradicati, strade allagate, auto ammaccate dalla grandine e tanti altri danni logistici che hanno paralizzato la zona. A pagarne le spese anche il maxi schermo presente nel settore ospiti dell'U-Power Stadium, stadio del Monza fresco di ritorno in Serie A.
Fortunatamente nessuno era presente dentro allo stadio e dunque non ci sono state conseguenze sulle persone, la domanda però sorge spontanea: se fosse successo durante una partita? Lo schermo, con tutta l'impalcatura, è precipitata proprio sopra i sediolini del settore e dunque, fosse successo a gara in corso, le conseguenze sarebbero state probabilmente tragiche"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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