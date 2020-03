Real Madrid, l'alternativa a Donnarumma è De Gea

Tra le squadre interessate a Gianluigi Donnarumma, sicuramente, figura il Real Madrid. I blancos, da sempre, sono attenti alle sorti del portiere italiano che nel 2021 andrà in scadenza di contratto con i rossoneri. Secondo quanto riporta il The Sun, una buona notizia per il Milan potrebbe arrivare dall'interesse delle merengues per il portiere spagnolo De Gea. In uscita dal Manchester United, il portiere dei Red Devils rappresenta l'alternativa al giovane Donnarumma.