Real Madrid, Modric verso il prolungamento di contratto fino al 2023

Come riportato da AS, il Real Madrid sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Luka Modric di un altro anno. L’accordo del centrocampista croato con i Blancos scadrà questo giugno, ma le parti si sarebbero già accordate per allungarlo fino a giugno dell’anno prossimo. Data la grande stagione disputata fi qui da Modric, Florentino Perez ha deciso di tenerlo in rosa un altro anno per poi riservargli un ruolo in dirigenza negli anni a venire. Modric è arrivato al Real Madrid nell’estate del 2012 e per ora ha collezionato 425 presenze e 31 reti.