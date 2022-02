Real Madrid, prime critiche per Ancelotti: tanti calciatori si stanno svalutando

In Spagna è il day after l'eliminazione del Real Madrid dalla Copa del Rey e Carlo Ancelotti, forse per la prima volta da quando è tornato sulla panchina dei Blancos, finisce nel mirino della critica. Non tanto per il risultato, che impedisce a Modric e soci di sperare nel triplete, quanto per alcune scelte discutibili operate; in particolare, diversi portali parlano della scelta di affidarsi a giocatori stanchi o fuori posizione, lasciando in panchina i vari Hazard, Bale e Jovic per tutta la partita. Un totale di ben 340 milioni investiti, tra cartellini e stipendi. Ad Ancelotti non sembra piacere il turnover e lo dimostrano le poche presenze di Isco, Camavinga, Ceballos, Vallejo, Marcelo, Mariano e Lunin; molti di questi calciatori sono sul mercato, ma rischiano di subire una bella svalutazione.