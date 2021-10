Rebic, è solo una contusione: potrebbe tornare col Bologna

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rebic dopo l’infortunio subito contro il Cagliari hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra. Una buona notizia, ma questo non significa che l’attaccante sia già recuperabile per la trasferta di Champions. Come riporta Tuttosport, Anta verrà valutato giorno dopo giorno, trattandosi solo di una forte contusione. E se non ci saranno ricadute, potrebbe aggregarsi ai compagni già per la trasferta successiva, quella di Bologna in campionato.