Rebic, la sua tripletta al Torino è la più veloce del 20/21 nei top 5 campionati europei

Guardando a numeri e statistiche della partita tra Torino e Milan si può sottolineare un dato riguardante Ante Rebic. La tripletta del croato, avvenuta in soli 12 minuti, è la più veloce dell'annata 2020-21 nei top 5 campionati europei. Il croato supera grandi goleador come Haaland e Son.

12 mins: 𝗔𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗯𝗶𝗰

15 mins: Haaland*

17 mins: Pohjanpalo

19 mins: Son*, Bamford

* poi autore di un poker

