Rebic, media gol strepitosa nel 2020: il croato sigla una rete ogni 79'

Tra gli uomini maggiormente decisivi in casa Milan, in una stagione sicuramente complicata, non si può non citare Ante Rebic. Il croato, in un 2020 atipico a causa dell'emergenza Coronavirus, si è distinto come uno dei goleador della Serie A grazie ad una media gol strepitosa. Con l'ottava rete del suo campionato, Rebic ha siglato una rete ogni 79 minuti superando, per rapporto minuti gol nel 2020, prolifici attaccanti come Immobile (un gol ogni 95 minuti) e Ilicic (una rete ogni 84 minuti). Meglio di lui solo Cristiano Ronaldo (un gol ogni 69 minuti).