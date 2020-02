Rebic, per l'Eintracht il suo valore è già salito da 25 a 40 mln

Il Milan vuole definire nei prossimi mesi la permanenza a titolo definitivo di Ante Rebic, che in estate è arrivato in rossonero in prestito biennale senza opzione di acquisto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi dovrà trovare in fretta un accordo con l'Eintracht Francoforte, per il quale però il valore del cartellino del croato è già salito da 25 a 40 milioni di euro.