Rebic torna al gol dopo cinque mesi: l'ultima volta all'Allianz Stadium contro la Juve

Con la rete messa a segno ieri sera, un destro secco dai 25 metri che ha fulminato Sepe, Ante Rebic è tornato al gol in Serie A dopo 5 mesi dall’ultima volta: era il 19 settembre e il croato batteva Szczesny all’Allianza Stadium con un bel colpo di testo. In mezzo a questi gol tanti problemi fisici, probabilmente troppi: il croato ha saltato 11 giornate di campionato per un problema alla caviglia prima e una lesione muscolare poi.