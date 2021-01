Nonostante il gol sia nato da un errore dal dischetto, il Milan gioisce per il ritorno alla marcatura per Ante Rebic. L'attaccante croato, dopo la lunga sosta per il Covid-19, è ritornato in campo e ha trovato il gol. In particolare la rete al Bologna è la prima nel 2021 e la seconda stagionale dopo quella segnata alla Lazio il 23 dicembre 2020.