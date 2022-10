MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic, intervistato da SportMediaset, ha parlato così in vista del match contro la Dinamo Zagabria: "Loro non perdono da tanti mesi in casa. Qui hanno battuto anche squadre forti. Sappiamo cosa ci aspetta, ci siamo preparati bene e quindi speriamo di portare a casa i tre punti".