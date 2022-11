"Recovedy mode" a Milanello: le immagini dell'allenamento odierno

© foto di Antonio Vitiello

Come riportato da acmilan.com, i rossoneri oggi hanno svolto un "lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera in campo. Il resto della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura, ha terminato la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche eseguite, lavoro sul possesso e una serie di due contro due che hanno anticipato la consueta partitella su campo ridotto".

Ecco le immagini pubblicate sui social dal Club rossonero: