Recuperi della 16^ giornata Serie A: le designazioni arbitrali
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sono stati resi noti gli staff arbitrali che dirigeranno i recuperi della 16/a giornata di Serie A. Napoli-Parma (domani, ore 18.30): Fabbri di Ravenna (Perrotti-Mokhtar/IV: Ayroldi; var: Gariglio, avar: La Penna). Inter-Lecce (domani, ore 20.45): Maresca di Napoli (Passeri-Di Gioia/IV: Manganiello; var: Maggioni, avar: Chiffi). Verona-Bologna (giovedì 14/01, ore 18.30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Alassio/IV: Massa; var: Camplone, avar: Di Bello). Como-Milan (giovedì 14/01, ore 20.45): Guida di Torre Annunziata (Lo Cicero-Yoshikawa/IV: Pairetto; var: Doveri, avar: Di Paolo). (ANSA).
