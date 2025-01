Regole sorteggio playoff Champions League: tabellone in stile tennis

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 12:00 CET.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono una novità del nuovo format e si giocheranno per la prima volta in questa edizione (2024/25). Mentre le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal nono al 24° posto danno il via alla fase a eliminazione diretta con gli spareggi. Le squadre si affronteranno in spareggi a eliminazione diretta che prevedono gare d'andata e ritorno, con e le vincenti che approderanno agli ottavi di finale.

A partire dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il torneo avrà tabellone in stile tennistico. Le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa.

I potenziali avversari sono inoltre predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si classificano al nono e al decimo posto affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si classificano all'11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via.

Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale.

Quali squadre partecipano al sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Le squadre che si sono classificate tra il 9°e il 24° posto nella prima edizione della fase campionato si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno. Le vincitrici degli spareggi si qualificheranno agli ottavi di finale della competizione. Il Milan in virtù del piazzamento finale giocherà contro Juventus o Feyenoord. Le partite si giocheranno l'11-12 e 18-19 febbraio.