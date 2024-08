Reijnders a MilanTV: "Oggi è una partita importante per noi. Vogliamo approcciare bene alla sosta"

Intervenuto nel pre partita di Lazio-Milan ai microfoni di Milan TV, Tijjani Reijnders ha così parlato della delicata e già importante e per certi versi decisiva sfida che sta per cominciare allo stadio Olimpico di Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Partenza difficile, ma è ancora presto. Quali sono le tue sensazioni per la partita di oggi?

"Oggi è una partita importante per noi dopo l'inizio difficile. Vogliamo finire bene anche perché poi c'è la sosta e vogliamo approcciarla con buone sensazioni. Ma oggi è importante".

Hai iniziato la stagione dopo rispetto ai tuoi compagni causa Europeo. Come ti senti?

"All'inizio non è stato semplice, perché la squadra già stava lavorando sulle nuove tattiche, ma tutti mi hanno aiutato. Dallo staff, dai giocatori così da entrare subito in questi nuovi schemi. Mi sento bene".

Cosa ne pensi dei nuovi acquisti?

"CI possono aiutare ad essere una squadra migliore. Nuova energia. Ci saranno sicuramente d'aiuto".