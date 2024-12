Reijnders premiato calciatore del mese AIC novembre 2024

Nel lungo comunicato pubblicato sui propri canali social, l'AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha premiato Tijjani Reijnders del Milan come calciatore del mese di novembre 2024:

"Il novembre di Reijnders si è aperto con un gol un po’ fortunato, come un augurio per il mese che sarebbe stato. A Monza, dopo un taglio senza palla lunghissimo che lo ha portato fino in area, si è visto la palla tirata di testa da Morata e respinta dalla schiena del difensore avversario finirgli proprio sopra la testa, e a quel punto non ha dovuto far altro che appoggiarla in porta, con il portiere già seduto a terra. Era il 2 novembre e Reijnders non aveva ancora assunto l’importanza che oggi ha nel Milan: un giocatore, cioè, che con la semplice presenza cambia lo spessore della squadra, e le aspettative sulla partita dei tifosi rossoneri. Non si spiegherebbe altrimenti questo premio di calciatore AIC di novembre vinto con ampio margine davanti a giocatori che lo avrebbero a loro volta meritato. Moise Kean, Sead Kolasinac e Alessandro Buongiorno.



Le capacità balistiche di Reijnders erano note, ma la freddezza sotto porta e la continuità nel trovare la rete hanno poco a che fare con la sensibilità tecnica, con il modo cioè con cui si colpisce il pallone. Insomma, l’equilibrio che ci vuole per piroettare su se stessi e incrociare un pallone a mezza altezza, sentendo la porta come ha fatto Reijnders nel 2-0 segnato all’Empoli, è quello che hanno gli attaccanti veri, ma insomma sappiamo bene che l’olandese è tutto fuorché un attaccante.



Reijnders, solo a novembre, ha segnato tutti i gol che in campionato aveva segnato la scorsa stagione, quando di partite ne totalizzate 36. Qualcuno potrebbe dire che un mese fortunato capita a tutti, ma chi lo ha visto giocare sa bene che non è questo il caso".