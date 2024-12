Reijnders: "Una volta a Milanello misi il pollo nella pasta e Florenzi mi disse che non è normale questa cosa"

vedi letture

Tijjani Reijnders è stato protagonista di uno speciale di MilanTV presso la sua abitazione e assieme alla moglie e al figlio Xavien.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Le differenze tra Italia e Olanda

"In Olanda si va a cena fuori alle 18 o alle 18:30. Qui, a quell'ora, i ristoranti sono chiusi e quelli dove vogliamo andare a mangiare aprono dopo le 19. Per noi con Xavien, è già tardi. In Olanda tagliamo la pasta, una volta a Milanello misi il pollo nella pasta e Florenzi mi disse che non è normale questa cosa. Mi piace guidare, a volte guido con altre 4 o 5 auto parallelamente e mi sembra di stare in Mario Kart".