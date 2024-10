Reijnders: "Voglio diventare più decisivo con assist e gol"

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Club Brugge, Tijjani Reijnders ha parlato così in conferenza stampa del suo percorso di crescita:

Cosa ti possono dare le gare di Champions League nel tuo percorso di crescita?

"E' importante per me essere decisivo. Noi centrocampisti siamo il motore della squadra. Contro l'Udinese abbiamo fatto bene, domani sarà importante giocare allo stesso modo".

Qual è il tuo ruolo preferito? Ne parli con il mister?

"Sono un giocatore box-to-box. Ho giocato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Sono un numero 8, ma questo non vuol dire che non posso giocare in altre posizioni. Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Penso che voglio diventare più decisivo con assist e gol. Io voglio vincere coppe e titolo in ogni stagione, come ogni giocatore".