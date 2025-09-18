Reina: "Pioli? Se è riuscito a cambiare l’atteggiamento mentale di quel Milan può alzare il livello della Fiorentina"
Pepe Reina, ex portiere che si è ritirato da poco dal calcio e che in passato ha vestito le maglie di Villarreal, Liverpool, Napoli, Milan e Como, è stato intervistato da Radio Bruno. Il suo pensiero su De Gea: "Davvero tanto di cappello. Dopo un anno di inattività, non mi aspettavo un rientro con tanta sicurezza, leadership e fiducia nei propri mezzi. È stato eccezionale e ha garantito molti punti alla squadra. La scorsa stagione è stato il calciatore più determinante per la Fiorentina".
Lei è stato allenato da Pioli, cosa ne pensa di lui?
"Se è riuscito a cambiare l’atteggiamento mentale di quel Milan, allora potrà sicuramente alzare ulteriormente il livello della Fiorentina, che già parte da una base solida. Con Pioli potrà diventare davvero competitiva".
