"Quinta vittoria di fila e tanta voglia di Derbi!! Follia rossonera. Settimana fondamentale... prepariamoci bene". Così il secondo portiere del Milan, Pepe Reina, sui profili social. La sua esperienza sarà utile al Milan in questa settimana per cercare di preparare al meglio la sfida contro l'Inter in programma domenica a San Siro.